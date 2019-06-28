Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»Вести.Ru 02:54

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу автодилера. Напомним, 27 июня в московских и петербургских офисах "Рольфа" прошли обыски.
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К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Коммерсантъвчера в 16:25

Подробнее о событии

Члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро задержали на 48 часов для допроса

Эхо Москвы06:02

Задержан один из руководителей «Рольфа» Анатолий Кайро

Интерфакс03:47

Задержан первый фигурант по делу «Рольфа»

РИА Новости03:41

Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

Коммерсантъ03:48

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

ТАСС02:48

«Интерфакс» назвал четырех фигурантов дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости03:31

Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

РБК02:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:58, Вашингтон
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье

Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме

Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено в 15:28
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Политика

Порошенко испугался встречи Путина и Трампа

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области

Обновлено в 12:50
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Киеву четырех пленных

Договориться об освобождении четырех украинских военных Медведчук и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник смогли в минувший четверг на встрече в Минске.
Обновлено в 08:35
Музыка

В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Культура

«Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра

Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Обновлено в 08:50
Кино

Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Общество

Завершился первый этап конкурса «Мой город — мои возможности» в Петербурге

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец рассказала журналистам об итогах регистрации участников конкурса, а также о том, как они справились с первым обязательным заданием — написать эссе о проблемах Петербурга.
Обновлено в 11:53
Общество

В правительстве Челябинской области ищут талантливых управленцев

На встрече с Алексеем Текслером присутствовали победитель и участники первого сезона конкурса «Лидеры России» – Максим Абушаев, Антон Уфимцев, Дмитрий Брейгин.
Обновлено в 08:37
Космос

С Нибиру произошли неожиданные изменения – конец света отменяется, ученые встревожены событиями в Солнечной системе: кадры

Уфолог Скотт Уоринг представил две теории произошедшего изменения.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено в 06:34
Авто

Porsche показал официальные тизеры нового электромобиля Taycan

Немецкий автопроизводитель Porsche 28 июня опубликовал официальные тизеры четырехдверного электрического спорткара Taycan, которые дают представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз

Петербургская актриса Алиса Фрейндлих стала прабабушкой во второй раз в 84 года. Малыша родила внучка народной артистки СССР Анна Тарасова.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Остатки обрушившегося моста Мордани взорвали в Генуе

В Италии решили демонтировать остатки нашумевшего моста Мордани.
Обновлено в 06:58
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
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