Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовцаRT на русском 17:13

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

с чего всё началось

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.

Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Личности всех участников драки установлены, семеро из них арестованы. Одному из фигурантов дела вменяется убийство, остальным — хулиганство.

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Авто LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Политика Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.

Происшествия Катер врезался в опору моста в Петербурге Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.

Технологии На ПМЭФ-2019 продемонстрировали квантовую сеть На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Сбербанк, PwC и Российский квантовый центр (РКЦ) продемонстрировали работу квантовой сети.

Футбол Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020 Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика «Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом» На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.

Футбол «Реал» объявил о переходе Эдена Азара Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

Технологии Резидентами инновационно-научного центра в Рязани готовы стать 20 предприятий Еще один важный момент: уже решен вопрос с базовой площадкой, ей будет выступать наш Рязанский радиотехнический университет, который получит особый статус.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.