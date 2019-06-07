Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовцаRT на русском 17:13
Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Личности всех участников драки установлены, семеро из них арестованы. Одному из фигурантов дела вменяется убийство, остальным — хулиганство.
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Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.ТАСС06:22
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Защита обжаловала арест подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
Агентство Москва09:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
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