Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовцаRT на русском 17:13

Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Личности всех участников драки установлены, семеро из них арестованы. Одному из фигурантов дела вменяется убийство, остальным — хулиганство.
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Светлана Петренко
Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
— Светлана ПетренкоRT на русском 08:27
с чего всё началось

СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
ТАСС06:22

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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

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Следователи задержали восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

РБК16:06

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

РИА Новости14:48

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца

Газета.Ru16:03

Задержан восьмой участник массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ

ТАСС15:05

СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Комсомольская правда17:11

Защита обжаловала арест подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ

Агентство Москва09:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
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