Происшествия
Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активисткиИнтерфакс 06:27
В городском управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина задержан, в Октябрьском районном суде рассматривается вопрос о его аресте. Первый подозреваемый Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Григорьевой задержан уроженец Киргизии Мухамедов.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Санкт-Петербурге второго подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, говорится в сообщении на сайте ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Коммерсантъ06:56
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Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено в 13:37
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Генсек ООН предостерег от масштабного конфликта в Персидском заливе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Персидском заливе и призвал все стороны к максимальной сдержанности.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Обновлено в 11:10
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 12:39
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Баня с кинотеатром потянули на ОПС
Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ).
Обновлено в 19:02
Наука
Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность
Сотрудники кафедры искусств ТюмГУ уверены, что в школьную программу следует ввести основы колористической грамотности.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Экономика
FTC проводит антимонопольное расследование по приобретениям Facebook - СМИ
Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc, по приобретению потенциальных конкурентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:57