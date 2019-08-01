с чего всё началось

В городском управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина задержан, в Октябрьском районном суде рассматривается вопрос о его аресте. Первый подозреваемый Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Григорьевой задержан уроженец Киргизии Мухамедов.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.

Политика Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Политика Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).

Футбол Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре» На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».

Армия и оружие Генсек ООН предостерег от масштабного конфликта в Персидском заливе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Персидском заливе и призвал все стороны к максимальной сдержанности.

Происшествия Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

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Общество «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

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Происшествия Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.

Происшествия Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.

Происшествия Баня с кинотеатром потянули на ОПС Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ).

Наука Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность Сотрудники кафедры искусств ТюмГУ уверены, что в школьную программу следует ввести основы колористической грамотности.