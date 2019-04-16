Задержан напавший с молотком на сотрудницу московского метро дебоширИзвестия 03:17

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали злоумышленника, который напал с молотком на сотрудницу столичного метрополитена. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 16 апреля. По информации журналистов, ЧП произошло на станции московской подземки «Технопарк».

Задержан напавший с молотком на сотрудницу московского метро дебошир

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