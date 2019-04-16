Происшествия
Задержан напавший с молотком на сотрудницу московского метро дебоширИзвестия 03:17
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали злоумышленника, который напал с молотком на сотрудницу столичного метрополитена. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 16 апреля. По информации журналистов, ЧП произошло на станции московской подземки «Технопарк».
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Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
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Армия и оружие
Британские СМИ оценили мощь новейших российских ракет
По словам журналистов, несколько дней назад российский лидер Владимир Путин при встрече с офицерами сообщил о том, что испытания МБР «Сармат» смогли выйти на завершающую стадию.
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«Порту» — «Ливерпуль», 17 апреля 2019, прогноз на матч Лиги чемпионов
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Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
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В России могут сделать некоторые перекрестки платными
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Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
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Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
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Обновлено в 08:03
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
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«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»
Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
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У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
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Экономика
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Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Политика
ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»
В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
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Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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Происшествия
Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу
Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
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