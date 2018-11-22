Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Барышев задержан 21 ноября на 48 часов в рамках 91 ст. УПК", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Игры со взятками Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в Минобороны.

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

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