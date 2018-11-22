Происшествия

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны
РБК
12:28

Игры со взятками Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в Минобороны.
РБК12:28
с чего всё началось

Источник: бывшего начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Барышев задержан 21 ноября на 48 часов в рамках 91 ст. УПК", - сказал собеседник агентства.
ТАСС12:50

Подробнее о событии

Источник: в Москве задержан высокопоставленный военный чиновник

Газета.Ru13:43

Источник сообщил о задержании в Москве экс-главы ЦСКА

РИА Новости13:31

Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан по делу о хищениях

Коммерсантъ12:59

Источник: бывшего начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

ТАСС12:50

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

РБК12:28

Экс-глава управления Минобороны по работе с личным составом задержан на двое суток

Интерфакс13:10

Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны Барышев

РЕН ТВ11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Обновлено в 14:03
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 13:58
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 13:58
Происшествия

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 14:07
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
Обновлено в 13:48
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 12:33
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Электричка насмерть сбила подростка на станции «Истра»

Пригородный электропоезд сообщением Царицыно-Шаховская насмерть сбил подростка в районе станции «Истра» Рижского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Обновлено в 13:59
ещё по теме
Михаил Николаевич Барышев
Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное