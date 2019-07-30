Происшествия
Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по ПриморьюРБК 02:43
Издание уточняет, что Миляева задержали в первый день работы нового начальника краевого управления ФСБ Дениса Симонова, который приехал в Приморье из Амурской области. Андрей Миляев возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю в конце июля 2013 года.
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