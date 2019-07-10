Происшествия

Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассиршиRambler News Service 09:33

Сотрудники полиции задержали мужа кассирши Луизы Хайруллиной, которую обвиняют в краже 20 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в городе Салават.
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с чего всё началось
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила
, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования».
Коммерсантъ10:51

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Что произошло за день: среда, 10 июля

Интерфакс13:50

Муж кассирши задержан: что будет с 20 миллионами

Газета.Ru13:04

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РБК08:58

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Московский Комсомолец14:47

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Эхо Москвы08:31

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Inkazan08:43

Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

РИА Новости08:52
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