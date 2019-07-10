с чего всё началось

Сотрудники полиции задержали мужа кассирши Луизы Хайруллиной, которую обвиняют в краже 20 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в городе Салават.

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Технологии Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

Наука Ученые нашли новый способ похудения Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.

Происшествия Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна 10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Общество В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

Политика Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Шоу-бизнес Максим Виторган проводит время с Нино Нинидзе Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.

Экономика Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), направило заявление в Минпромторг о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности.

Экономика Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.

Политика В Ростове назначен новый заместитель губернатора Новый заместитель губернатора в 1983 закончил обучение в МГИМО, далее продолжил учиться в аспирантуре.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Музыка Украина запретила детям участвовать в Евровидении NewsOne со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщает о поступившем от организации официальном запрете представлять страну на детском Евровидении артистам, которые с 2014 года выступали на территории России.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Происшествия В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.

Футбол Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.

Футбол Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Политика На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.