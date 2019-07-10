Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержалиИзвестия 08:48

Источник отметил, что до этого у правоохранителей была возможность задержать мужчину, однако было неизвестно, какую роль он сыграл в преступлении. 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
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с чего всё началось
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила
, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования».
Коммерсантъ10:51

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Что произошло за день: среда, 10 июля

Интерфакс13:50

Муж кассирши задержан: что будет с 20 миллионами

Газета.Ru13:04

Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

РИА Новости08:52

Муж укравшей 20 млн рублей кассирши банка задержан в Башкирии как возможный ее соучастник

ТАСС09:06

Полиция и ФСБ задержали мужа обвиняемой в краже 20 млн руб. кассирши

РБК08:58

В Казани задержан муж кассира Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в хищении 20 миллионов рублей из банка

Эхо Москвы08:31

Эксперт по лжи разобрал слова мужа кассирши Хайруллиной о миллионах

Московский Комсомолец14:47
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
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Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
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Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

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Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
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Политика

МИД Британии объяснил отказ в допуске RT и Sputnik на конференцию СМИ

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Армия и оружие

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СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

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В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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