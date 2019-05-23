Происшествия

Задержан криминальный авторитет в МосквеГазета.Ru 12:32

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны. Как отмечается, Ремезова нашли и задержали сотрудники ФСБ и СК и МВД России.
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Московский Комсомолец12:51

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

РИА Новости12:25

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