Происшествия
Задержан криминальный авторитет в МосквеГазета.Ru 12:32
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны. Как отмечается, Ремезова нашли и задержали сотрудники ФСБ и СК и МВД России.
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