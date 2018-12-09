Происшествия

Задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти в Россию 1 млн рублей
REGNUM
11:41

Мужчина, пытавшийся без декларации провезти с Украины в Россию миллион рублей, был задержан сотрудниками украинской таможни. Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт государственной пограничной службы Украины. Гражданина Украины 46 лет задержали в пункте пропуска «Журавлёвка».
REGNUM11:41

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Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви

РБК12:54

Видео: Украинец попытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках

Российская газета11:14

Украинец пытался провезти в ботинках в Россию миллион рублей

Росбалт10:59

Украинец пытался в ботинке провезти в Россию 1 млн рублей

Газета.Ru10:56

Украинец попытался провезти в Россию почти 1 млн рублей в ботинках

RT на русском10:53

Украинец пытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

РЕН ТВ10:26

Украинец попытался провезти в Россию миллион рублей в ботинках

РИА Новости10:08
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
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