Происшествия
Задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти в Россию 1 млн рублей
Задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти в Россию 1 млн рублейREGNUM11:41
Мужчина, пытавшийся без декларации провезти с Украины в Россию миллион рублей, был задержан сотрудниками украинской таможни. Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт государственной пограничной службы Украины. Гражданина Украины 46 лет задержали в пункте пропуска «Журавлёвка».
REGNUM11:41
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