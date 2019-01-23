Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненныеИзвестия 07:43
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он. По данным телеканала РЕН ТВ, другие задержанные — заместитель главы отдела Александр Зайцев, а также сотрудники Мазепа, Золотов и Кузнецов. По информации телеканала, во время обысков у Большакова дома найден пистолет.
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с чего всё началось
По словам источника, все четверо задержанных коллег Большакова занимают руководящие должности, включая его заместителя Александра Зайцева. В настоящее время проводятся обыски, в доме Большакова обнаружен и изъят боевой пистолет (не табельный), добавил собеседник агентства.Интерфакс06:38
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