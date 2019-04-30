Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития ДагестанаТАСС 04:47
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.
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Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика
Назван возможный преемник посла Бабича в Белоруссии
Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла в Белоруссии вместо отзываемого Михаила Бабича.
Обновлено в 11:18
Политика
Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Обновлено в 11:57
Политика
Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение
Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.
Обновлено в 11:56
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Экономика
Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Авто
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Общество
Студентка станцевала тверк на Кургане Бессмертия в Брянске
Полиция Брянска проверяет информацию о том, что на Кургане Бессмертия — памятнике павшим в борьбе с немецкими захватчиками советским воинам — станцевала некая молодая особа.
Обновлено в 08:14
Футбол
Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:39
Кино
Netflix снимет сериал о спасении детей из пещеры в Таиланде
Интерес к истории спасения таиландских подростков способствовал созданию специальной компании-держателя прав на литературные и кинематографические воплощения истории двенадцати юных футболистов и их тренера, "13 Тхамлуанг Компани Лимитед".
Обновлено в 11:15
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Общество
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Авто
Land Rover рассказал о жёстких тестах нового Defender
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Актер сериала «Склифосовский» Владимир Лаптев прошел ДНК-тест
Кристина родила девочку, а Дунина тайно провела ДНК-экспертизу младенцу, чтобы звезда сериалов признал наследницу.
Обновлено в 11:30
Театры
События мая: куда пойти
Обновлено в 10:59
Происшествия
Под Пятигорском локализовали пожар на рынке
Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Космос
NASA сообщает о проблемах в электроснабжении на МКС
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Общество
Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы
В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
Обновлено в 11:11
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20