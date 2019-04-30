Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития ДагестанаТАСС 04:47

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.
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В МВД раскрыли подробности дела министра экономики Дагестана

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Обязанности главы Минэкономики Дагестана исполняет первый замминистра Султанов

ТАСС09:26

В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития Османа Хасбулатова

РИА Дагестан04:45

Задержание министра экономики Дагестана связано с делом о хищении 20 млн рублей

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Осману Хасбулатову вменяют хищение более 20 млн рублей

АиФ Дагестан06:39

МФЦ поднял – МФЦ и уронил… Зараженная «новая кровь» Васильева

Черновик07:08

В Дагестане задержан министр экономики республики

РБК05:08
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Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика

Назван возможный преемник посла Бабича в Белоруссии

Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла в Белоруссии вместо отзываемого Михаила Бабича.
Обновлено в 11:18
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Обновлено в 11:57
Политика

Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение

Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.
Обновлено в 11:56
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военных из Турции, один погиб и трое ранены

Обновлено в 09:38
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Общество

Студентка станцевала тверк на Кургане Бессмертия в Брянске

Полиция Брянска проверяет информацию о том, что на Кургане Бессмертия — памятнике павшим в борьбе с немецкими захватчиками советским воинам — станцевала некая молодая особа.
Обновлено в 08:14
Футбол

Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:39
Кино

Netflix снимет сериал о спасении детей из пещеры в Таиланде

Интерес к истории спасения таиландских подростков способствовал созданию специальной компании-держателя прав на литературные и кинематографические воплощения истории двенадцати юных футболистов и их тренера, "13 Тхамлуанг Компани Лимитед".
Обновлено в 11:15
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Общество

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Авто

Land Rover рассказал о жёстких тестах нового Defender

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Актер сериала «Склифосовский» Владимир Лаптев прошел ДНК-тест

Кристина родила девочку, а Дунина тайно провела ДНК-экспертизу младенцу, чтобы звезда сериалов признал наследницу.
Обновлено в 11:30
Театры

События мая: куда пойти

Обновлено в 10:59
Происшествия

Под Пятигорском локализовали пожар на рынке

Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Космос

NASA сообщает о проблемах в электроснабжении на МКС

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Общество

Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы

В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
Обновлено в 11:11
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
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