Происшествия
Задержан глава Минэкономики ДагестанаГазета.Ru 05:04
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.
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