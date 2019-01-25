Политика

Задержан экс-советник президента США Роджер СтоунВести.Ru 07:06

В американском штате Флорида задержан бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун. Ему предъявили обвинения по семи пунктам, предает РИА Новости. Среди обвинений – воспрепятствование правосудию, пять случаев лжесвидетельства и один случай подкупа свидетеля.
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с чего всё началось
Согласно заявлению, размещенному на сайте
 министерства юстиции США, 66-летний Стоун был "задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений 24 января 2019 года федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия".
ТАСС06:30

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Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде

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Экс-советник Трампа задержан по «российскому делу»

Газета.Ru06:29

Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Интерфакс07:13

Задержан экс-советник президента США Роджер Стоун

Вести.Ru07:06

Экс-советник Трампа задержан во Флориде

RT на русском06:50

В США арестовали бывшего советника Трампа

РБК07:19

Во Флориде задержали экс-советника предвыборного штаба Трампа

РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
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15-летний подросток, устроивший стрельбу из ружья в воздух и по окнам чужой машины на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан и будет на время следствия находиться в следственном изоляторе.
Обновлено в 08:30
Общество

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Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
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Происшествия

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Обновлено в 07:30
Космос

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
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В России резко подорожала курица

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Общество

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах

Обновлено в 07:21
Авто

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Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
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Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.
Обновлено в 08:28
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За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
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Происшествия

Суд назначил начальнику полиции Чехова запрет определенных действий

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Обновлено в 08:26
Общество

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Обновлено в 08:26
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Opel вернет производство в Россию

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Количество поддельных денег в России сократилось на 15% за год

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В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

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Скворцова прокомментировала смерть ребенка в больнице на Урале

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Парламент Греции проголосовал за Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.
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Пожар произошел в комплексе «Федерация» в «Москва-Сити»

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Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
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В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
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Роджер Стоун
American political consultant, lobbyist and strategist noted for his use of opposition research, usually for candidates of the Republican Party. Since the 1970s, Stone has worked on the campaigns of key Republican politicians such as Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole and Donald Trump.
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