Происшествия
Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Газета.Ruвчера в 14:41
с чего всё началось
«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 млн руб. — за обеспечение в проведении игр», — рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Показания на него [Барышева] дал бывший заместитель по ЦСКА», — добавил источник в Минобороны.РБКвчера в 12:28
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Экс-глава управления Минобороны по работе с личным составом задержан на двое суток
Интерфаксвчера в 13:10
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