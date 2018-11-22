«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 млн руб. — за обеспечение в проведении игр», — рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Показания на него [Барышева] дал бывший заместитель по ЦСКА», — добавил источник в Минобороны.

с чего всё началось

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

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