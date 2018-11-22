Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Газета.Ru
вчера в 14:41

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Газета.Ruвчера в 14:41
с чего всё началось

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 млн руб. — за обеспечение в проведении игр», — рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Показания на него [Барышева] дал бывший заместитель по ЦСКА», — добавил источник в Минобороны.
РБКвчера в 12:28

Подробнее о событии

Источник: экс-главу ЦСКА обвиняют во взяточничестве

РИА Новостивчера в 16:21

Экс-начальник ЦСКА Барышев подозревается в многомиллионных хищениях

РЕН ТВвчера в 16:04

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Газета.Ruвчера в 14:41

Задержан бывший начальник ЦСКА полковник Барышев

Коммерсантъвчера в 14:13

Источник: бывшего начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

ТАССвчера в 12:50

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

РБКвчера в 12:28

Экс-глава управления Минобороны по работе с личным составом задержан на двое суток

Интерфаксвчера в 13:10
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