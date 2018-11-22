Организатором III зимних Всемирных военных игр был ЦСКА. Командир почетного караула Михаил Барышев пришел в Минобороны на должность начальника Главного управления по работе с личным составом в июне 2017 года, проработав до этого три года начальником ЦСКА.

с чего всё началось

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

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