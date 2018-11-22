Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Газета.Ru
14:41

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Газета.Ru14:41
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Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

Игры со взятками Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан, рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в Минобороны.
РБК12:28

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Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Газета.Ru14:41

Источник сообщил о задержании в Москве экс-главы ЦСКА

РИА Новости13:31

Задержан бывший начальник ЦСКА полковник Барышев

Коммерсантъ14:13

Источник: бывшего начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

ТАСС12:50

Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

РБК12:28

Экс-глава управления Минобороны по работе с личным составом задержан на двое суток

Интерфакс13:10

Задержан начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны Барышев

РЕН ТВ11:58
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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