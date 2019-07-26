Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской областиГазета.Ru 04:05
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.
с чего всё началось
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и действующий и. о. заместителя председателя правительства региона Виталий Шведов задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет России (СКР).Коммерсантъ05:49
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Работа на результат. Подробности и выводы уголовного преследования Расула Султанова
Астраханские новости06:20
В Астрахани задержаны бывшие председатель правительства и министр финансов региона
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