с чего всё началось

Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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