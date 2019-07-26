Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской областиГазета.Ru 04:05

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК России. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Светлана Петренко
Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 05:49
с чего всё началось
Причины задержания экс-вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова и регионального министра финансов Виталия Шведова раскрыл Следственный комитет России на официальном сайте
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