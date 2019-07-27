Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий ГудковВедомости 05:41

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его задержали.
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