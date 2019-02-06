Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры ВоронежаКП - Воронеж 02:45

Минувшей ночью силовики задержали депутата городской Думы Руслана Кочетова. У органов госбезопасности возникли к нему вопросы не как к парламентарию, а как к руководителю "Горэлектросети". В этом предприятии сейчас проходят обыски.

Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа

Общество Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Авто Свыше 28 тыс автомобилей BMW отзывают в России Более 28 тысяч автомобилей немецкой марки BMW отзывают в России из-за проблем с системой рециркуляции газов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авто Компания Volvo отзовет 167 тысяч автомобилей по всему миру Шведская автомобильная компания Volvo объявила о начале отзыва более 167 тысяч автомобилей в различных странах мира.

Авто Audi обновила внешность купе и родстера TT RS Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.

Происшествия В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.

Авто Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.

Авто Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.

Экономика В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.

Армия и оружие Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» «6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.

Интернет Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.

Авто Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

Происшествия В Москве спасли застрявшую на льдине лису В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.

Происшествия Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy Note получит стилус S Pen со встроенной камерой PatentlyMobile подтверждает, что этот стилус S Pen предназначен для будущего смартфона семейства Galaxy Note, но не уточняет, для какого именно.

Кино Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».

Политика Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.

Экономика В России появятся три генетических центра мирового уровня Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Гаджеты Новые Emoji появятся в течении этого года Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.

Политика США закрывают бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве "В связи со значительным сокращением объема работы Служба иммиграции и гражданства США окончательно закрывает свое бюро в Москве 29 марта 2019 года, - указывается в нем. - Последним днем, когда бюро будет открыто для посещения и приема заявлений, станет 28 февраля 2019 года".

Происшествия Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме» Ранее сообщалось, что Башмет был вынужден отменить пресс-конференцию в Москве из-за плохого самочувствия после пожара в квартире дочери.