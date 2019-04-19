Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»BFM.ru 11:50
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад. Как передает корреспондент Business FM, Хотина обвиняют в хищении денежных средств кредитного учреждения.
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Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
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