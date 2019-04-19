Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей ХотинКоммерсантъ 05:21

Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.

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