Политика
Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в СербииРоссийская газета 01:50
Местные спецслужбы и эксперты считают, что молодой человек мог готовить теракт во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января.
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Политика
Украинскую журналистку Бойко выдворили из России
Обновлено в 09:12
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Манбидже шесть человек погибли при взрыве
Шесть человек погибли и не менее 19 получили ранения в результате взрыва в сирийском Манбидже во время проезда американского патруля, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Обновлено в 07:34
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Общество
В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон
Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Общество
WSJ: первый в мире отель с роботами уволил половину из них
Обновлено в 10:23
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Космос
NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule
Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
Обновлено в 01:00
Общество
Названа страна с самыми красивыми женщинами
Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 13:39
Теннис
Шарапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Возняцки
За путевку в четвертый круг Шарапова поспорит с третьей ракеткой турнира и действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролин Возняцки.
Обновлено в 08:45
Общество
Российский «Бургер Кинг» поймали на махинациях с котлетами
Обновлено в 06:14
Происшествия
На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину
Мужчину на северо-востоке Москвы сбила электричка, с ним работают врачи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Политика
ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова
Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по "делу Скрипалей", в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:24
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье на 17 января объявлен желтый уровень погодной опасности - синоптики прогнозируют на территории региона снегопады и образование гололедицы, а также сильный ветер, образующий метель.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран
Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Самаре профессору грозит суд по уголовному делу из-за прогулов
В Самаре завершается расследование уголовного дела против профессора Самарского национального исследовательского университета Евгении Трещевой, получившей зарплату за две недели, в течение которых она не работала в учебном заведении.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В мужской колонии под Новгородом родилась девочка
Обновлено в 06:00
Общество
ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России 16 января опровергли заявления ряда средств массовой информации, ранее сообщивших о создании для осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева особых условий в колонии.
Обновлено в 03:31
Кино
У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение
Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Samsung расширяет программу Trade-in на Galaxy Watch
С 15 января в рамках пилотного периода покупателям флагманских Samsung Galaxy Watch предоставляется скидка до 5 тысяч рублей в обмен на бывшие в употреблении традиционные наручные часы.
Обновлено в 07:25
Общество
Настя Рыбка рассказала о планах после освобождения из тюрьмы
Обновлено в 08:10
Наука
Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее
Американские исследователи проверили вкусовые и полезные свойства черного и зеленого чая, заваренного в воде из-под крана, бутилированной и деионизированной воде.
Обновлено в 05:28
Общество
Пензенский губернатор объявил выговоры за кровати из досок в больнице
Обновлено в 10:37