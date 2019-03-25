Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащиеГазета.Ru 08:14

Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой российских военнослужащих, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.

с чего всё началось

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

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