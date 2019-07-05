Экономика
Зачем компании из США потратили $1,4 трлн на выкуп собственных акцийРБК вчера в 04:38
За последние два года американские корпорации купили на фондовом рынке свои собственные акций на сумму $1,4 трлн. Подсчеты провела газета The Wall Street Journal. Только в прошлом году компании из США потратили $806 млрд на выкуп ценных бумаг у акционеров.
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Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20
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Обновлено в 05:11
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
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Обновлено в 05:08
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
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Обновлено в 10:09
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
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«Порту» объявил о переходе Зе Луиша
Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
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Авто
Показан эклектический внедорожник для экстремальных гонок
В 2021 году будет запущена новая серия гонок для электрический внедорожников под названием Extreme E. Новая модель была разработана специально для участия в этих соревнованиях и получила название Odyssey21.
Обновлено в 08:23
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
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Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
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Медведев призвал единороссов не уходить с головой в «матрицу»
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Атлантический океан зарастает водорослями-сорняками
Крупнейшее за всю историю наблюдений скопление водорослей в Атлантическом океане угрожает жизни морских обитателям.
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Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Авто
В Гудвуде представили кабриолет Lexus LC
Дебют нового кабриолета Lexus LC состоялся сегодня на Фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено в 08:26
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Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона, Возняцки вылетела
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. Восьмая ракетка турнира одолела Марию Саккари из Греции.
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