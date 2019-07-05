Экономика

Зачем компании из США потратили $1,4 трлн на выкуп собственных акцийРБК вчера в 04:38

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За последние два года американские корпорации купили на фондовом рынке свои собственные акций на сумму $1,4 трлн. Подсчеты провела газета The Wall Street Journal. Только в прошлом году компании из США потратили $806 млрд на выкуп ценных бумаг у акционеров.
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