За последние два года американские корпорации купили на фондовом рынке свои собственные акций на сумму $1,4 трлн. Подсчеты провела газета The Wall Street Journal. Только в прошлом году компании из США потратили $806 млрд на выкуп ценных бумаг у акционеров.

Зачем компании из США потратили $1,4 трлн на выкуп собственных акций

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