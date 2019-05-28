Политика

Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил КравчукГазета.Ru 01:08

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, для Зеленского это был вопрос "справедливости и достоинства".
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Экс-президент Украины назвал причину возврата гражданства Саакашвили

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Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук

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Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство

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Телеканал 360°вчера в 13:48

Первый президент Украины назвал справедливым возвращение Саакашвили украинского паспорта

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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает "112 Украина".
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В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
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Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
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Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
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Происшествия

Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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В России изменились правила ОМС

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
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Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.
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Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали расследование смерти 9-месячного мальчика после падения с кровати в медицинском учреждении.
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В УК объяснили, зачем за ремонт лифта в одном подъезде должен голосовать весь дом на Уралмаше

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