Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил КравчукГазета.Ru 01:08
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, для Зеленского это был вопрос "справедливости и достоинства".
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