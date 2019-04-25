Технологии

Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллектTelesputnik.ru 23 апреля в 09:50

Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.
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Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект

Telesputnik.ru23 апреля в 09:50

Названы популярные решения на основе искусственного интеллекта

Российская газета05:00

Исследование: бизнес в России чаще всего использует ИИ в виртуальных помощниках

Inc.Russia06:21

Компании в России чаще всего используют искусственный интеллект как виртуального помощника

ТАСС05:08

Российский бизнес чаще всего использует ИИ для создания виртуальных помощников

Газета Малый бизнес09:45
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Кино

Дэниел Крейг и Рами Малек сыграют в новом фильме про Джеймса Бонда

Обновлено в 13:10
Гаджеты

В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro

Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Здоровье

В петербургской школе началась вакцинация от кори

В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Футбол

Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»

«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания

Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Авто

Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля

Обновлено в 05:00
Политика

Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Культура

В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Футбол

Братья Кокорины извинились перед пострадавшими

Обновлено в 13:22
Общество

Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона

Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Сколько свободного времени необходимо человеку для счастья?

В статье приводился анализ данных около 35 000 американцев и было обнаружено, что удовлетворенность жизнью работающих людей достигает своего пика, когда у них было в распоряжении около 2,5 часов свободного времени в день.
Обновлено в 02:00
Происшествия

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии

Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Общество

Офицерский пляж отвоевал песок

Глава Курортного района Наталья Сечина после проведения публичных слушаний по Офицерскому пляжу в Сестрорецке приняла решение.
Обновлено в 09:21
Кино

«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»

Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Происшествия

У младенца в мозге выросли зубы

Обновлено в 06:18
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Музыка

Мадонна выпустила первый клип за четыре года

Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
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