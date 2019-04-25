Технологии
Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллектTelesputnik.ru 23 апреля в 09:50
Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.
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Российский бизнес чаще всего использует ИИ для создания виртуальных помощников
Газета Малый бизнес09:45
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
В Weibo показали рендеры Honor 20 Moschino Edition и Honor 20 Pro
Источник показал Honor 20 в красном исполнении Moschino Edition.
Обновлено в 11:45
Здоровье
В петербургской школе началась вакцинация от кори
В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
Обновлено в 07:00
Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Авто
Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля
Обновлено в 05:00
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Футбол
Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
Обновлено в 13:22
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Сколько свободного времени необходимо человеку для счастья?
В статье приводился анализ данных около 35 000 американцев и было обнаружено, что удовлетворенность жизнью работающих людей достигает своего пика, когда у них было в распоряжении около 2,5 часов свободного времени в день.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Общество
Офицерский пляж отвоевал песок
Глава Курортного района Наталья Сечина после проведения публичных слушаний по Офицерскому пляжу в Сестрорецке приняла решение.
Обновлено в 09:21
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Происшествия
У младенца в мозге выросли зубы
Обновлено в 06:18
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49