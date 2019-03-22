Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и БойкоГазета.Ru 12:54

Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести.

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Примечательно, что именно Бойко накануне заявил, что среди украинцев есть настроения выйти на новый "майдан".

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

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