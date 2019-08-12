с чего всё началось

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.

Авто Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".

Культура «Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами» Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Общество Куряне почтят память членов экипажа подлодки «Курск» Каждый год 12 августа жители города вместе с представителями общественных организаций и органов власти приходят сюда, чтобы почтить память погибших подводников.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Экономика Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9% Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.

Происшествия Еще двое фигурантов дела об убийстве летчика Пешкова арестованы заочно Обвиняемые граждане Сирии объявлены в международный розыск Суд в Москве арестовал заочно двух граждан Сирии, которые являются фигурантами уголовного дела об убийстве в Сирии летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.

Политика Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова» Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».

Общество Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».

Экономика Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.

Экономика Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4% Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Футбол Из «Зенита» в «Локомотив» перешел Лука Джорджевич В пятницу, 9 августа, «Зенит» и «Локомотив» пришли к соглашению о переходе нападающего Луки Джорджевича.

Спорт Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне» Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.

Политика Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.