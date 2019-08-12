Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22
Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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с чего всё началось
12 августа 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня пишет, что Китай станет первым крупным государством, выпустившим собственную цифровую валюту.Регионы России07:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Турция заинтересовалась российскими Су-35
Обновлено в 03:22
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Авто
Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada
Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:52
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Сарове похоронили погибших сотрудников ядерного центра
Обновлено в 08:34
Общество
Куряне почтят память членов экипажа подлодки «Курск»
Каждый год 12 августа жители города вместе с представителями общественных организаций и органов власти приходят сюда, чтобы почтить память погибших подводников.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Еще двое фигурантов дела об убийстве летчика Пешкова арестованы заочно
Обвиняемые граждане Сирии объявлены в международный розыск Суд в Москве арестовал заочно двух граждан Сирии, которые являются фигурантами уголовного дела об убийстве в Сирии летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.
Обновлено в 09:30
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Кино
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Обновлено в 10:17
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:16
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети
Обновлено в 06:51
Футбол
Из «Зенита» в «Локомотив» перешел Лука Джорджевич
В пятницу, 9 августа, «Зенит» и «Локомотив» пришли к соглашению о переходе нападающего Луки Джорджевича.
Обновлено 09 августа в 13:15
Кино
Вышел тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон
В YouTube опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
Обновлено в 10:29
Спорт
Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.
Обновлено в 09:41
Общество
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков
Обновлено в 04:39
Политика
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.
Обновлено в 06:57
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30