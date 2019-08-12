Экономика

Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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Китайский ЦБ готовит свою криптовалюту

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Зачем Китай создает собственную криптовалюту

Газета.Ru09:22

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37
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В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

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63-летняя Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах со стороны режиссёра.
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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

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Политолог высоко оценил итоги встречи Путина с Развожаевым

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.
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В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
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"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
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В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

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Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Зеленский уволил семерых глав оккупационных администраций в Донбассе

Президент Украины Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых оккупационных районных администраций оккупированной ВСУ территории ДНР: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
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Игрок «Ростова» забил гол в стиле Роналду и Ибрагимовича

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер отметился голом ударом через себя в матче 5-го тура молодёжного первенства России с самарскими «Крыльями Советов».
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Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

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В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев

Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
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