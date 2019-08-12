Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22
Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»
19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Кино
Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах
63-летняя Джина Дэвис рассказала о домогательствах на кинопробах со стороны режиссёра.
Обновлено в 09:51
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Общество
Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров
72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.
Обновлено в 13:34
Экономика
Политолог высоко оценил итоги встречи Путина с Развожаевым
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский уволил семерых глав оккупационных администраций в Донбассе
Президент Украины Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых оккупационных районных администраций оккупированной ВСУ территории ДНР: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
Обновлено в 12:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол
Игрок «Ростова» забил гол в стиле Роналду и Ибрагимовича
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер отметился голом ударом через себя в матче 5-го тура молодёжного первенства России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 13:29
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 04:12
Культура
ЦБ: «Союзмультфильм» согласовал монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал с «Союзмультфильмом» изображения на монетах, посвящённых персонажам анимационного фильма «Бременские музыканты».
Обновлено в 08:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Британцы запасают продукты и лекарства из-за Brexit
Каждый пятый житель Великобритании делает запасы продуктов и лекарств.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев
Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 04:30