с чего всё началось

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.

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Происшествия В Сарове похоронили погибших сотрудников ядерного центра Напомним, сотрудники ядерного центра погибли 8 августа под Северодвинском в Архангельской области во время испытаний ракеты.

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Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

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Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.

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