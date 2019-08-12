Экономика

Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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с чего всё началось
12 августа 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня пишет
, что Китай станет первым крупным государством, выпустившим собственную цифровую валюту.
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Зачем Китай создает собственную криптовалюту

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