Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22
Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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с чего всё началось
12 августа 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня пишет, что Китай станет первым крупным государством, выпустившим собственную цифровую валюту.Регионы России07:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
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Культура
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Обновлено в 08:49
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Экономика
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Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
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Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Армия и оружие
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Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31