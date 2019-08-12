с чего всё началось

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Политика В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.

Экономика Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9% ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Наука Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства Немецкие ученые обнаружили, что африканские лягушки-голиафы строят специальные пруды для своего молодняка.

Происшествия Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Здоровье В Брянской области примут программу капремонта учреждений здравоохранения В Брянской области впервые примут программу капитального ремонта учреждений здравоохранения, об этом заявил губернатор Александр Богомаз.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Общество В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск» Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы 12 августа 2000 года.