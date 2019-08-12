Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22
Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем
Обновлено в 11:00
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Футбол
«Монако» подписал форварда «Эвертона»
Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру.
Обновлено в 13:14
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю девочку
В Кемеровской области пятилетняя девочка попала в больницу с термическими ожогами. Оказалось, ребенка подожгли подружки.
Обновлено в 02:40
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Общество
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Обновлено в 14:10
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено в 14:05
Наука
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Сообщается, что ИИ будет выносить решения, основываясь на данных успеваемости студента, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни.
Обновлено вчера в 23:46