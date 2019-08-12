с чего всё началось

Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.

Футбол Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным Вы должны чувствовать, что является важной часть команды, и Зидан заставил меня почувствовать себя особенным.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом» Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали прибытие команды на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Общество Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700% Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Авто В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия Пожар вспыхнул на складе в Красноярске Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус 29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус.

Политика Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым Посольство США на Украине поддерживает позицию МИД Украины по вопросу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Шоу-бизнес Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном Телевизионная ведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева несколько дней назад вернулась из отпуска.

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.

Баскетбол Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед не сможет помочь сборной России на Кубке мира-2019, который стартует 31 августа в Китае.