Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалютуГазета.Ru 09:22
Китай выходит на мировой рынок криптовалют. Национальный регулятор начал разработку собственной цифровой валюты еще в прошлом году, и сейчас она "близка к выпуску". Новая валюта Китая будет аргументом в торговой войне между КНР и США, отмечают аналитики.
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с чего всё началось
12 августа 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня пишет, что Китай станет первым крупным государством, выпустившим собственную цифровую валюту.Регионы России07:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:09, Вашингтон
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
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Обновлено в 11:55
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Обновлено в 11:40
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Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries.
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Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
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Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года.
Обновлено в 11:01
Наука
Ученые: Крупная рыба почти полностью исчезла из озер и рек
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
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Обновлено в 08:08
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Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
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Обновлено в 05:53
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Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус
29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус.
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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
Посольство США на Украине поддерживает позицию МИД Украины по вопросу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 11:42
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
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Обновлено в 01:06
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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Общество
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В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
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В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
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