Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из ПетербургаРоссийская газета 00:33
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут. На крыше состава оказался зацепер, но к моменту, когда молодого человека обнаружили, он был уже мертв.
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с чего всё началось
Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).Коммерсантъвчера в 18:16
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