с чего всё началось

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут. На крыше состава оказался зацепер, но к моменту, когда молодого человека обнаружили, он был уже мертв.

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

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