«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храмаГазета.Ru 04:54

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что забор превратился в "символ раздора". Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.

«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма

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