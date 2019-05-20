Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставятREGNUM 18 мая в 09:22

В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён. На этом настоял глава города Александр Высокинский во время встречи с противниками строительства собора на территории сквера.

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Происшествия Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Футбол В Грузии задержаны 11 футболистов по подозрению в договорных матчах Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало восемь действующих и трех бывших футболистов по подозрению в участии в договорных матчах, сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Владимир Путин помиловал четверых осуждённых Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указы о помиловании четверых осуждённых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Здоровье С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.

Хоккей Сборная Канады разгромила команду Дании на ЧМ В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании ничего не сумела противопоставить канадцам.

Наука Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.

Общество Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Футбол Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ» Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.

Энергетика Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Кино Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Авто УАЗ напомнил об уникальном «Головастике» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Политика Во время инаугурации Зеленский распустил Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.

Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.