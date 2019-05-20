Религия
Забор демонтируют с места стройки храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 10:12
С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины. Фонд святой Екатерины курирует строительство храма. Из-за его возведения в городе прошел ряд несогласованных протестных акций.
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Митрополит Кирилл: «За годы борьбы за храм мы показали, что готовы к диалогу»
Екатеринбург Онлайн09:05
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