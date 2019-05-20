Забор демонтируют с места стройки храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 10:12

С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины. Фонд святой Екатерины курирует строительство храма. Из-за его возведения в городе прошел ряд несогласованных протестных акций.

Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге

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