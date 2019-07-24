После первого тайма команда из Санкт-Петербурга обыгрывает "Догопрудный" со счётом 1:0. На 11-й минуте отличился Антон Заболотный, который не смог закрепиться в первой команде.

Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

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