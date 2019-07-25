Форвард Антон Заболотный забил первый гол за "Зенит-2" в матче против «Долгопрудного», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Нападающий открыл счет на 11-й минуте встречи, замкнув отличную передачу от Алексея Иванова. Позже Заболотный сделал результативную передачу на Дмитрия Сергеева.

Спорт день за днем

Заболотный забил первый гол за «Зенит-2»

Происшествия Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.

Авто Компания Lancia получит вторую жизнь В 2018 году ходили слухи о том, что итальянская компания Lancia перестанет существовать и покинет навсегда мировой рынок.

Путешествия Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Шоу-бизнес Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.

Спорт Рылов, Ефимова, Чупков прошли в полуфинал ЧМ на профильных дистанциях Призеры Олимпийских игр в плавании Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Антон Чупков прошли в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу на своих профильных дистанциях.

Шоу-бизнес Жена Игоря Крутого показала идеальную фигуру в купальнике Жена Игоря Крутого Ольга показала подписчикам идеальную фигуру в красивом купальнике.

Политика Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17 Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Точность прогнозов погоды вырастет вдвое В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.

Наука У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет Международная группа ученых из Литвы и Польши обнаружили в районе Юодкранте, расположенном под городом Клайпедой на дне Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого примерно составляет десять тысяч лет.

Политика Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов Окружной суд Северного округа штата Калифорния, США, приостановил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Происшествия Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.

Политика Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.