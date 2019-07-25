Футбол
Заболотный забил первый гол за «Зенит-2»Московский Комсомолец 01:12
Форвард Антон Заболотный забил первый гол за "Зенит-2" в матче против «Долгопрудного», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Нападающий открыл счет на 11-й минуте встречи, замкнув отличную передачу от Алексея Иванова. Позже Заболотный сделал результативную передачу на Дмитрия Сергеева.
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"Зенит-2" победил "Долгопрудный благодаря голу Заболотного и вышел в лидеры "Запада"
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