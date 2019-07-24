Нападающий Антон Заболотный отметился голом в матче за «Зенит-2». Это произошло на 11-й минуте игры чемпионата Олимп-ПФЛ против «Долгопрудного».

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Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

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