Форвард дебютировал с голом на 11-й минуте игры. В результате встречи петербургский «Зенит-2» одержал победу над соперниками. Игра закончилась со счетом 2:0. Отметим, что свой предыдущий гол Заболотный забил осенью прошлого года — 8 ноября на матче с «Бордо» в рамках Лиги Европы.

Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2»

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