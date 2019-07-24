Футбол
Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2»Gazeta.SPb вчера в 23:59
Форвард дебютировал с голом на 11-й минуте игры. В результате встречи петербургский «Зенит-2» одержал победу над соперниками. Игра закончилась со счетом 2:0. Отметим, что свой предыдущий гол Заболотный забил осенью прошлого года — 8 ноября на матче с «Бордо» в рамках Лиги Европы.
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"Зенит-2" победил "Долгопрудный благодаря голу Заболотного и вышел в лидеры "Запада"
Спорт-Экспрессвчера в 13:41
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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