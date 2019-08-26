Футбол
Спорт-ЭкспрессЗаболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Эрик Бикфалви
|16′
|37′
Эльмир Набиуллин
|37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
|44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
|45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
|65′
Андрей Панюков
|74′
|77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
|79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
|80′
|81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
|85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
|90′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
21
Насыров
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
13
Бумаль
11
Ильин
44
Егорычев
35
Джанаев
13
Кудряшов
26
Калугин
94
Лагатор
17
Мостовой
24
Набиуллин
87
Карапетян
15
Цаллагов
16
Нобоа
9
Заболотный
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
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