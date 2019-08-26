Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗаболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
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