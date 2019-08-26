Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУрал — Сочи 3:1

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
«Урал» забил третий гол в матче 7-го тура чемпионата России против «Сочи». На 84-й минуте встречи Николай Димитров получил мяч у правого края штрафной, сместился в центр и сумасшедшим ударом вогнал мяч в левую девятку ворот Сослана Джанаева.
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