Сегодня в Екатеринбурге состоялся заключительный матч седьмого тура чемпионата России по футболу. Местный Урал принимал гостей из Сочи. На 11-й минуте встречи в штрафной гостей были нарушены правила против игрока Урала.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах» Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.

Экономика Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.

Армия и оружие США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.

Спорт Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.

Политика Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.

Экономика В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019 Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском.

Кино В Сети появился тизер новых «Звёздных войн» В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звёздные войны". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Технологии Button Wallet бесплатно раздаст тестовые токены Telegram Open Network Пользователи кошелька Button Wallet могут получить 6,6 тестовых токенов Gram за активацию приложения, пишет Forbes.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Гаджеты В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Экономика Граждане открыли более 1 млн ИИС Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) гражданами превысило 1 млн.

Общество С огромного граффити Лампаса в Екатеринбурге уберут крест Работа Лампаса в вид огромного креста на красном фоне была завершена 8 июля в рамках фестиваля «Стенограффия», однако 19 июля на площади были начаты дорожные работы и граффити залили гудроном.

Экономика Путина беспокоит медленный рост доходов россиян Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

Общество В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.