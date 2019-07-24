Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛЧемпионат 12:31
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2». Форвард отметился на 11-й минуте матча 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Долгопрудным». Видео доступно на странице «Зенита-2» в «Твиттере».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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