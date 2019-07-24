Футбол

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛЧемпионат 12:31

Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2». Форвард отметился на 11-й минуте матча 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Долгопрудным». Видео доступно на странице «Зенита-2» в «Твиттере».
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Заболотный забил дебютный гол за «Зенит-2»

Sport24.ru13:14

Заболотный забил за «Зенит-2». Видео

Sport.ru12:29

"Зенит-2" победил "Долгопрудный благодаря голу Заболотного и вышел в лидеры "Запада"

Спорт-Экспресс13:41

Заболотный забил дебютный гол за «Зенит»-2

Петербургский дневник12:46

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Чемпионат12:31

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Матч ТВ14:23

Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

Sports.ru12:05
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
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Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд

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