Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2». Форвард отметился на 11-й минуте матча 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Долгопрудным». Видео доступно на странице «Зенита-2» в «Твиттере».

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Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

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