Футбол

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛЧемпионат 12:31

Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2». Форвард отметился на 11-й минуте матча 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Долгопрудным». Видео доступно на странице «Зенита-2» в «Твиттере».
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Заболотный забил дебютный гол за «Зенит-2»

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Заболотный забил за «Зенит-2». Видео

Sport.ru12:29

"Зенит-2" победил "Долгопрудный благодаря голу Заболотного и вышел в лидеры "Запада"

Спорт-Экспресс13:41

Заболотный забил дебютный гол за «Зенит»-2

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Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Чемпионат12:31

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Матч ТВ14:23

Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

Sports.ru12:05
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